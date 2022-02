Lituania: Covid, da domani allentate principali restrizioni a viaggi, incluso autoisolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha deciso di allentare le restrizioni anti Covid all’ingresso nel Paese. Lo ha reso noto l’agenzia ufficiale del turismo, Lithuania Travel. I cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo non dovranno più sottoporsi a quarantena e i pienamente vaccinati potranno evitare di sottoporsi a tampone. I viaggiatori in ingresso dovranno semplicemente esibire la certificazione dell’avvenuta vaccinazione, della guarigione entro i 180 giorni precedenti o della negatività di un test. Prima della pandemia il settore turistico rappresentava una parte significativa dell’economia lituana, pari a oltre 977 milioni di euro. Nel 2019 i turisti nel Paese erano stati quasi due milioni. Sempre da domani, la certificazione Covid non sarà più necessaria per l’ingresso in spazi pubblici al chiuso, ristoranti, musei, eventi sportivi e culturali, ecc. Resteranno in vigore l’obbligo di mascherina e di distanziamento sociale. (Sts)