Roma: domani si costituisce la segreteria locale di Azione, sarà guidata da Noemi Scopelliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Noemi Scopelliti, 52 anni, imprenditrice, reggina di nascita e romana di adozione, già fondatrice e coordinatrice del gruppo tematico comunale sulle politiche educative per la famiglia, sarà eletta domani per acclamazione Segretaria di Azione Roma. Il congresso, il primo fondativo di Azione Roma, si terrà domani a partire dalle 11:00. In una nota Azione spiega che in questo modo “prosegue dunque il processo di radicamento sul territorio del partito guidato da Carlo Calenda, che così, attraverso la costituzione di una segreteria romana, si pone lo scopo di imporre Azione, dopo l’eccezionale esperienza delle ultime amministrative con la lista Civica Calenda sindaco, come valida alternativa di partito, in competizione con le forze politiche esistenti. Noemi Scopelliti arriva al congresso romano, forte del sostegno di una lista unitaria. Dopo l’acclamazione a segretario, il lavoro di Azione Roma, proseguirà nel solco del programma ideato e realizzato grazie all’impegno e allo studio di 500 persone, divise in 27 gruppi territoriali e tematici. Al congresso di domani, che per motivi legati all’emergenza sanitaria ancora in corso, verrà svolto on line, parteciperanno oltre alla capogruppo in campidoglio della lista Civica Calenda Flavia De Gregorio, anche il coordinatore romano di Italia Viva Marco Cappa e Michele Paolini, segretario romano del Partito repubblicano italiano”.(Com)