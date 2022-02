Abruzzo: Agrifood Dubai 2020, brand regionale protagonista con 22 imprese e 100 prodotti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa, come hanno spiegato i rappresentanti Arap intervenuti, ha l'ambizione di essere un vero e proprio percorso che vuole dare strumenti innovativi di intelligenza digitale, accesso ai fondi, relazioni internazionali e logistica attrezzata alle aziende, nell'ambito dell'internazionalizzazione. L'obiettivo è quello di portare le aziende a sedersi su tavoli e contesti internazionali attraverso strumenti di business intelligence e la cooperazione nella progettazione di un percorso che va via via perfezionandosi partendo da assunti economici e Ict e arricchendosi di variabili offerte dalle stesse aziende che vi partecipano. Ci saranno momenti dedicati alla promozione della nostra Regione, la regione verde, dei parchi e tutti i giorni si terranno eventi di masterclass e B2C tra i brand abruzzesi e gli operatoti di settore locale. (Gru)