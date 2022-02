Energia: presidente Turchia Erdogan incontra omologo curdo, focus su gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha incontrato l’omologo della regione autonoma del Kurdistan iracheno (nel nord del Paese a maggioranza araba), Nechirvan Barzani, con cui ha discusso di una possibile fornitura di gas naturale dall’Iraq alla Turchia. Lo ha riferito l’ufficio comunicazioni della presidenza di Turchia, riferendosi a un incontro tenutosi ad Ankara prima della partenza di Erdogan per Kiev, ieri. Da quanto emerso, le due parti hanno discusso dei modi per migliorare le relazioni bilaterali tra Ankara ed Erbil e della fornitura di gas naturale dall’Iraq alla Turchia. A riguardo, Erdogan avrebbe detto che Barzani ha garantito “di discuterne a livello regionale con le istituzioni di Erbil e a livello nazionale con il governo centrale di Baghdad”. Infatti, secondo diversi analisti, a causa delle tensioni in Europa orientale tra Mosca e Kiev, la Turchia sarebbe alla ricerca di nuovi partner energetici, in modo da diversificare le proprie forniture energetiche senza dipendere da un unico attore regionale. Un eventuale fornitura di gas proveniente dal Kurdistan iracheno permetterebbe ad Ankara di ottenere grandi quantità di gas con spese infrastrutturali moderate – gran parte dei gasdotti necessari sono già in uso per gli affari iracheni o per il trasporto di gas dall’Iran alla Turchia – e ad Erbil di trovare nuovi sbocchi per le proprie produzioni energetiche.(Tua)