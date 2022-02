Scuola: in Lombardia crescono gli studenti che scelgono le professionali (35,8 per cento), ma oltre il 51 per cento punta ai licei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce l’interesse per gli Istituti tecnici e professionali, scelti rispettivamente, a livello0nazionale, dal 30,7 per cento e dal 12,7 per cento dei ragazzi e delle ragazze. Sempre a livello nazionale, i licei, con i loro diversi indirizzi, restano in testa nelle preferenze delle studentesse e degli studenti: vengono scelti dal 56,6 per cento dei neoiscritti. Questi i primi dati che emergono sulle iscrizioni online per l’anno scolastico 2022/2023 che si chiuderanno questa sera. Le iscrizioni riguardano le classi prime di primaria, secondaria di primo e secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale. In tutti questi casi la procedura si è svolta online. I Licei continuano a essere scelti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti alle prese con la scelta di cosa studiare dopo la secondaria di primo grado, ma con una lieve flessione. A livello lombardo, il 51,8 per cento scelgono i licei, il 35,89 per cento gli istituti tecnici e il 12,3 per cento i professionali. Nel dettaglio, il liceo scientifico continua a contare il maggior numero di iscrizioni con il 23,6 per cento (il 12 per cento degli studenti sceglie lo scientifico tradizionale, il 10,1 lo scientifico opzione scienze applicate, l'1,5 lo scientifico a indirizzo sportivo), seguito dal linguistico (6,8), dall'artiitico e da scienze umane (6,2), da scienze umane opzione economico sociale (4,3) e dal classico (4,2 per cento). Il liceo europeo/internazionale conta lo 0,1 per cento degli iscritti, il musicale e coreutico sezione musicale lo 0,4 mentre il musicale e coreutico sezione coreutica lo 0,1. Gli istituti tecnici si dividono incone nel 13,4 per cento che sceglie quelli a indirizzo economico e il 22,5 che puntano su quelli a indirizzo tecnologico.(Rem)