Medio Oriente: domenica riunione Olp per discutere dei futuri vertici palestinesi

- L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) si riunirà domenica, 6 febbraio, a Ramallah per un incontro che alcuni ritengono possa fornire una spinta a un possibile successore del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas. "C'è un vicolo cieco nel processo politico con Israele, una posizione difficile nei confronti del mondo arabo: la leadership palestinese si incontrerà per decidere il suo approccio alla luce di queste circostanze", ha affermato l'alto funzionario palestinese Tawfiq al Tirawi, citato dal quotidiano israeliano "The Times of Israel". Per la prima volta dal 2018, il Consiglio centrale dell'Olp si riunirà per ricoprire i ruoli chiave di leadership nell'organizzazione. Tuttavia, la maggior parte delle fazioni politiche palestinesi non parteciperà e alcune hanno annunciato la loro intenzione di boicottare la riunione. Nel corso della riunione sarà eletto il successore del capo negoziatore dell'Olp e membro del comitato esecutivo, Saeb Erekat, morto di Covid-19 nel 2020. Con ogni probabilità, il successore sarà Hussein al Sheikh, uno dei più stretti consiglieri del presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas. Membro di lunga data del partito al potere Fatah, Al Sheikh è considerato uno dei tanti contendenti per succedere all'86enne Abbas. Al Sheikh dirige l'ufficio dell'Anp che gestisce i legami con Israele, rendendolo uno dei più potenti funzionari palestinesi della Cisgiordania. (Res)