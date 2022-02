Comuni: Orlando, al lavoro per evitare costo realizzazione Puc ricada su di loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando per utilizzare il 'Pon inclusione' per dare sostegno ai progetti utili alla collettività (Puc), ossia per evitare che il costo della loro realizzazione ricada sui Comuni. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in occasione della tappa palermitana di “Italia domani - dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza", il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. (Rin)