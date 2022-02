Russia-Cina: Mosca e Pechino si oppongono a espansione Nato e approcci Guerra fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Cina si oppongono all'ulteriore espansione della Nato ed invitano l'Alleanza ad abbandonare gli approcci ideologici dell'era della Guerra fredda. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sottoscritta da Mosca e Pechino e pubblicata sul sito web del Cremlino. Inoltre, Russia e Cina auspicano che il Patto atlantico rispetti la sovranità, la sicurezza e gli interessi di altri Paesi, nonché la diversità della loro civiltà, cultura e storia, e tratti lo sviluppo pacifico degli altri Stati in modo obiettivo ed equo. Oggi il presidente russo Vladimir Putin è in visita a Pechino per colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping e per partecipare all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. (Rum)