Spagna: Casado (Pp), voto di ieri al Congresso su riforma lavoro non si addice a democrazia

- Per Pablo Casado, presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, quello che é successo ieri al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento di Madrid) con il voto sulla riforma del lavoro "è qualcosa che non si addice a una democrazia sviluppata". Il leader conservatore ha, pertanto, chiesto all'ufficio di presidenza del Congresso di riconsiderare "questo oltraggio". Ieri il deputato conservatore, Alberto Casero, aveva chiesto di poter votare in Aulo dopo aver denunciato il suo voto telematico erroneo. Tuttavia, il Pp ha denunciato che non gli sia stato permesso. "si è assistito ad una vera e propria manipolazione del voto" ha attaccato l'esponente dell'opposizione, preannunciando che se il suo partito non sarà ascoltato si rivolgerà alla Corte costituzionale. "È molto grave quello che è successo, è un grande fallimento per Sanchez che il suo provvedimento stella ha dovuto essere approvato con questa manipolazione. Ciò che non può essere tollerato è che le istituzioni siano subordinate alla volontà del Partito socialista operaio spagnolo", ha concluso Casado.(Spm)