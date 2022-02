Milano: De Corato, altro rapper arrestato, Sala li aveva definiti suoi alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro rapper è stato arrestato a Milano per la vicenda dell'agguato avvenuto a inizio gennaio a San Siro. Non bisogna certo generalizzare, ma è un dato di fatto che nella nostra città una certa parte del mondo che gravita intorno alla musica è solita accompagnare le note musicali con colpi di pistola, rapine ed altro". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commentando l'arresto del rapper Kappa 24k."Sala, tempo fa, aveva incontrato Rondo Da Sosa e Sacky, affermando che la musica giocasse un ruolo fondamentale nel processo di integrazione ed aggregazione, in quanto modo per unire ed avvicinare i quartieri.Purtroppo, però, con il senno di poi, - aggiunge - la realtà dei fatti ci dice che la maggior parte dei rapper appartenenti a quel mondo suburbano delle periferie non ha come trade union la cultura, ma piuttosto il guadagno facile, costi quel che costi, al punto da arrivare a organizzare persino spedizioni armate punitive con il fine di spartirsi il bottino dei diritti musicali". (segue) (Com)