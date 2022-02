Milano: De Corato, altro rapper arrestato, Sala li aveva definiti suoi alleati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste sono le periferie milanesi oggi - prosegue De Corato -, dopo 10 anni di cura di centrosinistra, plasmate da quella stucchevole e anacronistica politica del limitarsi a cercare di comprendere i giovani e i loro disagi, senza però fare mai alcun che. Baby gang e cantanti delinquenti sono per Palazzo Marino semplicemente fenomeni che rispecchiano i nostri tempi e non l'amaro frutto di una mala politica che insiste con il suo atteggiamento di assurdo buonismo da ormai troppi anni. Il sindaco aveva detto: 'Cerco di stare vicino a chi fa questo tipo di musica a Milano perché ho capito che se voglio parlare a chi vive nei quartieri e ha quell'età devo averli (i rapper, ndr) come alleati, così divento più credibile anche io. La politica può fare il 10 per cento nella risoluzione dei problemi, ha bisogno di aiuto'. Forse - conclude De Corato - sarebbe ora che scaricasse questi suoi alleati e capisse, una volta per tutte, che i problemi della periferia non si risolvono ascoltando o cercando di capire i delinquenti, ma intercettando i bisogni delle persone oneste che abitano i nostri quartieri". (Com)