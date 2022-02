Roma: civica Calenda, ordinanza minimarket contro movida violenta provvedimento superficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ordinanza emanata dal sindaco Gualtieri per i territori del I e del II Municipio è un provvedimento superficiale e temporaneo che rischia di nascondere altra polvere sotto il tappeto senza entrare nel vivo del problema". Così, in una nota, i consiglieri del Gruppo Lista Civica Calenda in Assemblea Capitolina. "Chiudere gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto durante il fine settimana, dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo fino al 6 marzo, ha il sapore di un misero e dovuto risarcimento alle istanze degli organi politici territoriali che, insieme ai cittadini e agli esercenti, sottolineano problematiche invece ben più cogenti. L’amministrazione non può continuare ad affrontare il tema movida a colpi di ordinanza: servono provvedimenti amministrativi più efficaci, duraturi e soprattutto condivisi con l’opposizione e con i territori. Mettiamoci tutti seduti intorno a un tavolo e decidiamo qualcosa di più corposo in vista delle stagioni primaverile ed estiva quando locali e strade saranno ancor più frequentati e dovremo comunicare informazioni chiare ai cittadini e regole definite agli esercenti”.(Com)