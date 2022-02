Sanità: Uniamo, nuovi spot tv e radio per Giornata malattie rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della 15° Giornata delle malattie rare, in programma il prossimo 28 febbraio, Uniamo - Federazione italiana malattie rare ha presentato nel corso di un evento online con associazioni e sostenitori i nuovi spot tv e radio. E' quanto si legge in una nota. Lo spot televisivo è stato realizzato grazie alla straordinaria partecipazione di Benedetta De Luca, influencer e disability model nata con una rara malformazione congenita, l'agenesia del sacro. Benedetta si racconta su Instagram e TikTok alla sua community di 127 mila follower per dimostrare che le cicatrici fanno parte della vita e per abbattere ogni stereotipo sulla disabilità. Per questo motivo, Benedetta ha scelto di rappresentare l'intera comunità di persone con malattia rara nello spot televisivo di Uniamo. "Avete presente i colpi di fulmine? Quelli di quando conosci un'altra persona e capisci subito che è quella giusta, capace di capirti e sostenerti? Ecco, così è successo per me con Uniamo! - ha dichiarato l'influencer -. Quando ho scoperto tutto il loro prezioso lavoro ho capito che finalmente non dovevo temere nulla, non mi sentivo più sola, ma supportata. Da subito ho percepito una forte empatia e comprensione. Quella stessa comprensione che per tanti anni mi sembrava così irraggiungibile. Quando sono nata, 34 anni fa, si conosceva poco e niente della mia malattia rara, ed essere oggi essere testimonial di Uniamo è un'immensa gioia ma al contempo una grande responsabilità. Spero di dar voce a tante altre storie di 'persone rare'. Grazie Uniamo". (segue) (Com)