Sanità: Uniamo, nuovi spot tv e radio per Giornata malattie rare (2)

- Lo spot - continua la nota - sarà in onda dal 14 al 28 febbraio sulle principali reti televisive nazionali e locali, grazie al supporto di Sky Italia e Mediaset e sui canali digital di Rai per il Sociale. "Quest'anno abbiamo voluto dare un segnale forte alle Istituzioni, al governo e a tutti i cittadini con una comunicazione di impatto che raggiunge le persone in strada e le avvicina alle sfide quotidiane delle persone con malattia rara - ha riferito Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo -. A questo si unisce, come lo scorso anno, uno spot televisivo che non sarebbe stato possibile senza una testimonial come Benedetta e, per la prima volta, uno spot radiofonico realizzato grazie alla collaborazione dei ragazzi di Radio AIdel22". Il progetto "RadioAIdel22" è il primo laboratorio italiano di radio interno ad un'associazione di promozione sociale dedicata ad una malattia rara. Nasce dalla intuizione e passione di un socio, Francesco Grande, e dal consiglio direttivo di Aidel22 che ha creduto in questa idea, approvandola e rendendola possibile. Questo progetto si propone di rendere "protagonisti" i ragazzi e i giovani parlando il linguaggio universale della musica. "La possibilità offerta ai ragazzi di Radio AIdel22 (https://webradio.aidel22.it/) di realizzare lo spot radiofonico per la Giornata delle malattie rare dimostra che la sinergia e la collaborazione tra associazioni di pazienti con malattia rara può farci raggiungere risultati straordinari - ha affermato Raffaella Cungi, presidente di AIdel22 -. Uniamo le nostre energie perché solo insieme possiamo arrivare lontano. Per essere rai mai soli". (Com)