Regno Unito: governatore Banca d'Inghilterra, contro inflazione evitare richieste su aumento stipendi

- Il governatore della Banca d'Inghilterra, Andrew Bailey, ha chiesto ai lavoratori di evitare di chiedere grandi aumenti di stipendio ai datori di lavoro per arginare l'inflazione in aumento, che ci si aspetta raggiungerà il 7,25 per cento ad aprile. Come riferisce il quotidiano "The Times", la Banca d'Inghilterra ha annunciato ieri che avrebbe aumentato i tassi di interesse allo 0,5 per cento, nel tentativo di tenere sotto controllo l'impennata dei prezzi. Secondo gli analisti, l'inflazione è già al 5,4 per cento e l'aumento è stato anche causato dalla crescita simultanea dei prezzi dell'energia, dei salari minimi e dei contributi sull'assicurazione nazionale che entreranno in vigore il primo aprile. Secondo Bailey, evitare di chiedere aumenti di stipendi, nonostante sia una scelta "dolorosa", è necessario per evitare che l'inflazione diventi un problema a lungo termine.(Rel)