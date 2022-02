Speciale energia: nel Lazio 3,4 miliardi contro inquinamento, Zingaretti "rivoluzione ecologica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre 220 milioni sono attivati e programmati con il piano per la qualità dell'aria e saranno investiti su tre grandi aree per migliorare la qualità dell'aria: mobilità sostenibile; economia circolare ed energia; agricoltura e zootecnia. Infine, 9 milioni di ulteriori risorse: 4 milioni per interventi sulle aree più inquinate previsti dall'accordo con il ministero dell'Ambiente del 2018 e 5 milioni di euro per la sostituzione delle caldaie. Gli obiettivi del piano prevedono il raggiungimento entro l'anno 2025 dei valori limite indicati dal decreto legislativo 155 del 2010, l'adesione agli obiettivi europei del pacchetto clima e della strategia "Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e il superamento delle criticità rilevate dalle autorità europee su Roma e Valle del Sacco. (Rer)