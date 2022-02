Speciale energia: Stern (Omv), Gazprom è partner molto affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica russa Gazprom è un partner molto affidabile che ha sempre rispettato gli obblighi contrattuali in tutte le circostanze. Lo ha dichiarato l'Ad del gruppo austriaco Omv, Alfred Stern, rispondendo ad una domanda durante una conferenza online sui risultati del quarto trimestre 2021. Stern ha evidenziato che Omv ha lavorato con Gazprom per oltre 50 anni e la società da lui guidata ha sempre ritenuto l'azienda russa un fornitore affidabile di gas in tutte le circostanze. Omv e Gazprom, ha precisato, rimangono in contatto per ovviare ad eventuali difficoltà tecniche nell'ottica di garantire la sicurezza delle forniture. (Res)