Speciale energia: Arera, più famiglie e imprese passano al mercato libero

- Sempre più clienti serviti nel mercato libero. E' quanto emerge dal secondo "Rapporto monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas" effettuato da Arra, e trasmessa al ministro della Transizione ecologica (Mite) e alle Commissioni parlamentari competenti. In un periodo in cui i prezzi dell’energia hanno subìto aumenti mai registrati in precedenza, si registra un aumento di famiglie e imprese che si rivolge al mercato libero. Nel settore elettrico il 59,7 per cento delle famiglie (+ 2,4 per cento in sei mesi) e il 70,4 per cento delle imprese (+2,4 per cento), nel settore gas il 62,0 per cento dei clienti domestici (+1,8 per cento) e il 71,3 per cento dei condomini (+1,4 per cento) uso domestico con consumi inferiori ai 200.000 Smc. Per di più i clienti lo hanno fatto in maniera proattiva, chiamando l’azienda oppure online. Diminuiscono significativamente la quota di intervistati che dichiara di aver sottoscritto il contratto dopo aver ricevuto la chiamata di un call center: rispetto all’analisi precedente sono scesi del -26,8 per cento tra i domestici e del -36,9 per cento tra i non-domestici. Le analisi si concentrano sui clienti aventi diritto alla maggior tutela nel settore elettrico (domestici e Altri usi connessi in Bassa Tensione, cosiddetti BT Altri usi) e al servizio di tutela nel settore del gas naturale (Domestici e Condominio uso domestico, con consumo fino a 200 mila Smc/anno). “L’analisi di dati statistici e la comparazione con le serie storiche è il modo migliore per valutare situazioni emergenziali come quelle che stiamo vivendo in questi mesi – afferma il presidente di Arera, Stefano Besseghini -. Quando sarà passata la fase di prezzi altissimi nel gas e nell’elettricità, saranno i numeri a mostrarci se e come si modificheranno i nostri comportamenti di consumo e le nostre scelte di mercato. I rapporti periodici di Arera, al governo e al Parlamento, continueranno a fornire elementi di valutazione per eventuali politiche strutturali”. (Com)