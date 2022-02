Speciale energia: Egitto, tedesca Wintershall Dea cede azioni concessione petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tedesca Wintershall Dea ha ceduto le azioni nella concessione per la produzione petrolifera nel Golfo di Suez alla società egiziana General Petroleum Corporation, dopo aver operato l'infrastruttura per 38 anni. Lo riferisce un comunicato stampa della società. La società possiede ancora il 17,25 per cento nella concessione offshore del Delta del Nilo occidentale, uno dei più grandi progetti di gas in Egitto, e continua le operazioni di produzione nella concessione onshore del Delta del Nilo a Disouq. Wintershall sta esplorando East Damanhour nella regione onshore del delta del Nilo, confermando che la società sta continuando le sue future attività di investimento in Egitto. (Cae)