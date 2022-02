Speciale energia: Germania, ministro Finanze Lindner insiste su abolizione sovrattassa per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, insiste sull'abolizione della sovrattassa per lo sviluppo delle energie rinnovabili in vigore in Germania (Eeg) il più rapidamente possibile. “Al mese, le famiglie e le aziende potrebbero essere sgravate di ben 1,1 miliardi di euro”, ha dichiarato il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp). Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Lindner ha aggiunto che il proprio dicastero è pronto a finanziarie l'abolizione dell'Eeg: "Stiamo solo aspettando una decisione corrispondente dalla coalizione di governo, che consiglio”. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, l'imposta dovrà essere cancellata “al più tardi il primo luglio” prossimo. In tal modo sarebbero, possibili sgravi fiscali per 6,6 miliardi di euro nel 2022. Al riguardo, Linder ha evidenziato che le risorse sono “disponibili nel Fondo per l'energia e il clima” (Ekf), istituito dal governo federale. A tale scopo, questo strumento è stato rafforzato con il secondo e ultimo bilancio suppletivo del 2021 approvato dall'esecutivo tedesco, dall'ammontare di 60 miliardi di euro. (Geb)