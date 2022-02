Speciale energia: Iraq, ministero Petrolio annuncia aumento produzione da marzo 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq aumenterà la propria produzione di petrolio a partire da marzo 2022, in linea con la politica stabilita dall'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec), che a inizio gennaio ha confermato di voler aumentare la produzione giornaliera di petrolio di 400 mila barili. Lo ha riferito lo stesso ministero del petrolio dell'Iraq con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Da quanto emerso, a partire dal primo marzo 2022, l'Iraq aumenterà la propria attività estrattiva fino ad arrivare a una quota di 4.370 milioni di barili al giorno. Sull'importanza del settore petrolifero iracheno nell'economia nazionale del Paese si è espresso Karim Hattab, il Sottosegretario agli Affari estrattivi di Baghdad, sostenendo che "il ministero è riuscito ad aumentare le entrate finanziare del 2021 soprattutto grazie agli introiti derivanti dal petrolio, ormai oltre i 75.6 miliardi di dollari statunitensi". Al momento, l'Opec è intenzionato a stabilizzare il mercato petrolifero aumentando l'offerta tramite l'incremento di produzione di 400 mila barili al giorno. Tuttavia, diversi analisti hanno notato che a causa di problemi economici, politici e sociali alcuni Paesi membri dell'Opec non saranno in grado di far fronte all'aumento di produzione - come nel caso di Nigeria e Angola - come non lo sono stati negli ultimi mesi. (Res)