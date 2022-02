Speciale energia: Enel, nel 2021 ricavi per 88,3 miliardi (+33,8 per cento), Ebitda ordinario a 19,2 miliardi (+6,7 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 i ricavi di Enel Spa ammontano a 88,3 miliardi di euro, in aumento di 22,3 miliardi di euro (+33,8 per cento) rispetto ai 66 miliardi di euro realizzati nel 2020. E' quanto rende noto un comunicato della società dopo che il Consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Michele Crisostomo, ha esaminato i risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2021. La variazione è prevalentemente riconducibile all’aumento dei ricavi da Infrastrutture e Reti, essenzialmente per effetto delle maggiori quantità trasportate, conseguenti all’incremento della domanda di energia elettrica; ( all’aumento dei ricavi di Enel Green Power, prevalentemente a seguito della maggiore produzione da fonti rinnovabili; ai maggiori ricavi dei Mercati Finali, dovuti all’incremento della vendita di energia elettrica in Italia e in America Latina; all’aumento dei ricavi di Enel X, per effetto dell’incremento dei servizi associati alle nuove iniziative commerciali e alle attività di demand response; ai maggiori ricavi da Generazione Termoelettrica e Trading per effetto dell’incremento delle quantità di energia elettrica e gas vendute e per le maggiori attività di trading su commodity relativamente ai contratti con consegna fisica. L’incremento dei ricavi include inoltre il provento realizzato dalla cessione della partecipazione detenuta in Open Fiber S.p.A. Tale aumento dei ricavi ha più che compensato l’effetto cambi negativo, prevalentemente in America Latina. (Rin)