Spagna: Lastra (Psoe), su voto dei due deputati dell'Upn resta solo da sapere quanto ha pagato il Pp

- La vice segretaria generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Adriana Lastra, ha accusato il Partito popolare (Pp) di aver comprato i due deputati dell'Unione del Pueblo Navarro (Upn), Sergio Sayas e Carlos García Adanero, per rompere la disciplina di partito e votare contro la riforma del lavoro al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). "È un caso di transfughismo politico, di acquisto di volontà. Manca solo sapere quanto ha pagato il Pp", è stato il duro attacco lanciato da Lasta dalla sede del Psoe, aggiungendo che "il Pp è capace di tutto per promuovere i suoi obiettivi, anche di mettere a rischio le istituzioni e la democrazia per danneggiare il governo". A questo proposito, la vice segretaria socialista ha evidenziato che i popolari "conoscevano in anticipo" la decisione dei due deputati della Navarra. "C'è stata premeditazione. Siamo stati ingannati. È inammissibile", ha detto in alcune dichiarazioni televisive a "La Sexta" il presidente dell'Upn, Jazier Esparza, il quale ha ammesso di aver saputo della decisione dei suoi due deputati solo "al momento del voto".(Spm)