Speciale energia: Veneto, indipendenza energetica e reshoring in 19 progetti della finanziaria regionale

- Sono stati presentati i risultati dei primi sette mesi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, presieduta da Fabrizio Spagna. Il CTS è formato dal presidente Paolo Villoresi, da Giorgio Palù per l’area biotech/pharma e da Vito di Noto per l’area energia e idrogeno. “Due sono gli elementi essenziali che emergono dal lavoro di questi mesi del CTS di Veneto Sviluppo: le prospettive future con le traiettorie di sviluppo e la concretezza dei progetti presentati”, ha detto Roberto Marcato assessore regionale allo Sviluppo economico ed Energia. Criticando la centralizzazione del Pnrr e dall’esclusione delle Regioni, Marcato ha sottolineato il lavoro del Comitato per l’elaborazione di progetti. “Tutti i programmi individuati – precisa Marcato -, oltre a rispettare le indicazioni del PNRR e le linee guida regionali, mirano a realizzare due obiettivi considerati fondamentali dal CTS per favorire la crescita nel territorio veneto: il “reshoring” di attività ritenute strategiche per il Veneto e il raggiungimento di una progressiva indipendenza energetica nei confronti colossi energetici come Russia, Cina e India”. Sono in totale 19 i progetti elaborati, per un investimento complessivo pari a poco meno di 650 milioni di euro: 4 nel settore spaziale, 5 nel settore energetico, 9 nel biotech/pharma e 1 nel settore delle comunicazioni quantistiche. Sono in fase di avanzata preparazione altri progetti che coinvolgeranno anche il settore delle bioenergie e dell’intelligenza artificiale. “Sono stati scelti i progetti con le migliori ricadute economiche e occupazionali per il nostro territorio, estremamente solidi e non certo utopici, che ci permetteranno di competere prima e meglio in settori decisivi per la nostra regione nel prossimo futuro”, è il commento di Fabrizio Spagna, Presidente di Veneto Sviluppo. (Rev)