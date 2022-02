Sardegna: protesta suinicoltori, le associazioni chiedono semplificazione iter aiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’azione eclatante del nostro socio Stefano Arzu fatta a nome di tutto il comparto agricolo deve servire da una parte per sbloccare le pratiche ferme per garantire liquidità immediata alle aziende agricole in un momento difficilissimo dovuto al caro materie prime e alla pessima siccità che sta facendo crescere i costi di produzione – ha detto il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – ma dall’altra si deve definire una strategia per avviare una semplificazione dei procedimenti che sta diventando un ostacolo insormontabile che rischia di far chiudere molti cancelli”. La prossima settimana è previsto un incontro in Consiglio regionale e in quell'occasione le associazioni di categoria chiederanno ai capigruppo il rispetto degli accordi intercorsi ieri con l'assessore e il commissario di Argea. (segue) (Rsc)