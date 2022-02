Tunisia: Kasserine, fallito un attacco col coltello contro agente di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Tunisia ha annunciato che un agente di sicurezza ha subito ieri un attacco con il coltello da parte di uno sconosciuto davanti a una filiale di una banca nella città di Sbeiba, nella provincia di Kasserine. Il dicastero ha spiegato che l'attacco è fallito grazie “alla prontezza dell'agente che ha costretto l'aggressore a deporre l’arma bianca e fuggire”. Le autorità hanno inoltre chiarito che sono in corso le indagini, in coordinamento con la Procura della Repubblica, per arrestare l'aggressore, rivelare le circostanze dell’attacco e verificarne la natura terroristica o criminale. (Tut)