Arabia Saudita-Oman: Fondo per lo sviluppo sigla tre accordi con ministero Finanze Mascate

- Il Fondo saudita per lo sviluppo (Sfd) ha siglato tre accordi con il ministero delle Finanze dell’Oman, per un valore complessivo di 244 milioni di dollari. Secondo quanto riferito dal portale informativo economico “Trade Arabia”, il primo accordo mira a sostenere le piccole e medie imprese. Gli atri due accordi vogliono invece favorire il finanziamento di progetti di sviluppo delle infrastrutture della zona economica speciale di Duqm, in Oman. (Res)