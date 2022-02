Francia: presidenziali, la socialista Hidalgo esclude alleanza con Taubira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata socialista alle presidenziali francesi Anne Hidalgo esclude un'alleanza con l'ex ministra della Giustizia Christiane Taubira, anche lei in corsa all'Eliseo. L'ex guardasigilli rappresenta "una candidatura in più e aggiunge confusione", ha detto Hidalgo in un'intervista rilasciata al quotidiano "Libération". Data dai sondaggi a circa il 2 per cento, Hidalgo conferma che continuerà la campana elettorale. "Porto delle idee, dei valori, un progetto", ha spiegato la sindaca di Parigi, definendosi la "candidata legittima di questa sinistra repubblicana". La candidata socialista afferma che un voto a sua favore consentirebbe "alla sinistra di governare". Secondo Hidalgo, nè il leader della France Insoumise Jean-Luc Melenchon né l'ambientalista Yannick Jadot riusciranno a creare le condizioni utili a riunire la maggior parte dei francesi (Frp)