Lazio: Panunzi (Pd), progetto per riqualificazione Trevinano, chiederemo al Mic 20 milioni

- "La Regione Lazio presenterà al Ministero della Cultura (Mic) l'idea progettuale di riqualificazione di Trevinano, frazione di Acquapendente, per richiedere un finanziamento di 20 milioni di euro, nell'ambito della linea A del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) dedicata ai borghi storici". Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. La proposta sarà inoltrata entro il 15 marzo. "Questa possibilità di finanziamento rappresenta un'occasione unica per il territorio di Acquapendente e l'area più settentrionale della Tuscia, dal punto di vista economico, sociale e culturale – prosegue il vice presidente della x commissione -. Alla sindaca Alessandra Terrosi e ai membri dell'Amministrazione Comunale vanno i miei complimenti. Hanno lavorato tanto e bene per raggiungere questo primo traguardo". (segue) (Com)