Lazio: Panunzi (Pd), progetto per riqualificazione Trevinano, chiederemo al Mic 20 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denominata "Trevinano-Re-Wind", l'idea progettuale alla quale sta lavorando il Comune di Acquapendente si è classificata al primo posto nella graduatoria finale delle proposte pervenute alla Regione Lazio che, con deliberazione n. 974 del 21 dicembre 2021, aveva recepito le linee guida del Ministero della Cultura per l'azione "Attrattività dei Borghi", predisponendo una manifestazione d'interesse rivolta ai 15 borghi laziali individuati (3 per ogni ambito provinciale) sulla base di quanto richiesto dalla linea A del Pnrr. "Voglio ringraziare i comuni di Bagnoregio, per Civita di Bagnoregio, e Castiglione in Teverina, per la frazione di Sermugnano, per aver fatto egregiamente la loro parte proponendo ipotesi progettuali qualificate – aggiunge il consigliere regionale Panunzi -. La Tuscia è costituita da piccolissimi centri ricchi di storia, cultura e tradizioni. La loro valorizzazione significa dare nuova vita a questi luoghi unici". (segue) (Com)