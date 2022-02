Lazio: Panunzi (Pd), progetto per riqualificazione Trevinano, chiederemo al Mic 20 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello nazionale, alla linea A sono stati assegnati 420 milioni di euro suddivisi tra 21 progetti pilota, uno per ciascuna regione o provincia autonoma, per una media di circa 20 milioni di euro. Dopo la presentazione delle candidature, seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato tecnico istituito dal Ministero della Cultura al quale partecipano un rappresentante delle Regioni, uno dell'Anci e uno delle associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi. Entro maggio, avverranno l'ammissione a finanziamento e l'assegnazione delle risorse. "I fondi messi a disposizione con il Pnrr, con quest'azione d'intervento, - conclude il vice presidente della x commissione – rivitalizzeranno i tanti borghi a rischio spopolamento presenti in Italia". (Com)