Covid: Iss, in calo casi non associati a catene di trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuisce il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (553.860 rispetto 652.401 della settimana precedente). E' quanto emerge dal report dell'Istituto superiore di sanità (Iss), con i dati del monitoraggio della cabina di regia sull'epidemia di Covid-19. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17 per cento rispetto il 18 per cento la scorsa settimana). È stabile invece la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38 per cento) ed anche la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (45 per cento). (Rin)