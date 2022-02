Trasporto aereo: Kuwait airways annuncia ripresa voli da e per Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kuwait airways, la compagnia aerea di bandiera del Kuwait, ha annunciato la ripresa dei voli da e per l’Iraq, sospesi dallo scorso 30 gennaio. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri iracheno, Ahmed al Sahaf. La decisione di sospendere i voli è stata presa in seguito all'attacco subito dall'aeroporto internazionale di Baghdad due settimane fa, quando sei missili hanno colpito la pista da atterraggio e due velivoli della Iraqi airways parcheggiati nei pressi delle piste di atterraggio. Nonostante l'invito del premier iracheno, Mustafa al Kadhimi, a non sospendere le tratte per Baghdad, Kuwait airways aveva deciso di attenersi alle disposizioni dell'Autorità dell'aviazione civile kuwaitiana, che aveva invitato le compagnie aeree con tratte verso Baghdad a prestare la massima attenzione e sospendere temporaneamente i servizi. (Res)