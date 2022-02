Quirinale: Meloni, rivendico scelta di non votare Mattarella, speriamo cambio di passo su alcuni temi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivendico la scelta di non votare il presidente Mattarella" ma "mi auguro un cambio di passo su certi temi, in coerenza con quanto detto ieri". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "24 Mattino" su Radio24. Commentando il discorso di ieri del capo dello Stato, Meloni ha spiegato: "Mi pare che se uno avesse chiuso gli occhi avrebbe trovato una discontinuità con se stesso, su giustizia e sui tempi compressi Parlamento". "Speriamo che ci sia un cambio di passo di Mattarella su alcuni temi, se ci sarà glielo riconosceremo", ha aggiunto evidenziando il "richiamo molto forte" di Mattarella sulla giustizia. "In qualsiasi nazione sarebbe successo un terremoto dopo il caso Palamara, qui non è successo nulla", ha concluso. (Rin)