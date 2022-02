Imprese: Intesa Sanpaolo, nel 2021 utile in aumento a 4,185 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2021 con un utile netto pari a 4,185 miliardi di euro, in crescita del 19,4 per cento rispetto all’anno precedente. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, risultano in crescita anche i proventi operativi netti, che salgono dell’1,9 per cento su base annuale, mentre le commissioni nette registrano un incremento del 9,3 per cento. In diminuzione i costi operativi, con una riduzione di 1,1 punti percentuali, mentre la banca conferma una elevata efficienza grazie a un cost/income al 52,5 per cento, tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee. Sempre nel 2021, il costo del rischio si attesta a 59 centesimi di punto, e a 25 se si esclude lo stanziamento per accelerare la riduzione dei crediti deteriorati. (Com)