Imprese: Intesa Sanpaolo, a dicembre 2021 copertura Npl al 53,6 per cento

- Alla fine di dicembre 2021, Intesa Sanpaolo registra un livello di copertura specifica dei crediti deteriorati pari al 53,6 per cento, con una copertura specifica della componente costituita dalle sofferenze pari al 70,4 per cento: il buffer di riserva sui crediti in bonis si attesta invece allo 0,5 per cento. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, la riduzione dei crediti deteriorati ammonta a circa 50 miliardi di euro rispetto al picco di settembre 2015, e circa 37 miliardi rispetto a dicembre 2017, superando per circa 11 miliardi l'obiettivo di riduzione contenuto nel piano d’impresa 2018-2021. Lo stock di crediti deteriorati, sempre a dicembre 2021, scende quindi del 34,1 per cento al netto delle rettifiche di valore, e l’incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi si attesta all’1,5 per cento al netto delle rettifiche di valore. (Com)