Ucraina: von der Leyen, cerchiamo soluzione diplomatica ma dobbiamo prepararci ad un fallimento

- Facciamo di tutto per cercare una soluzione diplomatica alla crisi ucraina ma dobbiamo prepararci ad un eventuale fallimento. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Les Echos" e a quello tedesco "Handelsblatt". "È chiaro che ogni escalation militare della Russia avrà delle conseguenze massicce. La Commissione sta elaborando sanzioni nel settore economico e finanziario e l'abbiamo fatto in stretto coordinamento con gli Stati membri e i partner internazionali", ha spiegato von der Leyen. "Abbiamo preparato un pacchetto robusto e completo – ha continuato la presidente - che va dalla chiusura dell'accesso ai capitali esteri al controllo delle esportazioni su dei beni critici, componenti di alta tecnologia che la Russia non può semplicemente sostituire, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e dell'armamento, computer quantici, laser e spaziale". (segue) (Frp)