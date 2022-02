Ucraina: von der Leyen, cerchiamo soluzione diplomatica ma dobbiamo prepararci ad un fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Russia deve modernizzare urgentemente la sua economia ma questo non si può fare senza le tecnologie dove abbiamo una leadership mondiale incontestata", ha detto von der Leyen. In merito a sanzioni rivolte al Nord Stream 2, la presidente della Commissione ha spiegato che "dipenderà dall'atteggiamento della Russia". "Il comportamento di Gazprom è strano: mentre i prezzi del gas aumentano e la richiesta è enorme, l'azienda tiene lontani i suoi clienti", ha spiegato von der Leyen. "La Russia esercita una pressione militare sull'Ucraina e utilizza le forniture di gas come mezzo di pressione su di noi. Ecco perché non si può escludere Nord Stream 2 dalla lista delle sanzioni, è molto chiaro", ha aggiunto la presidente. (Frp)