Imprese: Intesa Sanpaolo, al 31 dicembre 2021 attività liquide per 335 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine dicembre 2021, Intesa Sanpaolo vanta attività liquide per 335 miliardi di euro, ed elevata liquidità prontamente disponibile per 192 miliardi. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, la banca ha una patrimonializzazione molto solida, con coefficienti patrimoniali superiori ai requisiti normativi. Al 31 dicembre 2021, deducendo dal capitale 1,932 miliardi di riserve distribuite a ottobre, 1,399 miliardi di acconto sul dividendo 2021 e 1,533 miliardi di saldo dividendi 2021 proposto, il Cet1 ratio si attesta al 14,5 per cento (14 per cento a regime e 15,2 per cento pro forma a regime), rispetto a un requisito Srep pari all’8,64 per cento. (Com)