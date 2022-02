Italia-Slovenia: domani Patuanelli a Castel Dobra per bilaterale con ministro Podgoršek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, si recherà in Slovenia a Castel Dobra/Dobrovo (località sul confine italo-sloveno) per un bilaterale con il Ministro dell’agricoltura Josže Podgoršek. Lo rende noto il ministero per le Politiche agricoli e forrestali. Nel corso della visita, il ministro parteciperà alla cerimonia per l’inaugurazione della statua per il centenario della nascita di Zvonimir Simčič, figura emblematica per la cooperazione vitivinicola fra l’Italia e la Slovenia. Alla cerimonia saranno presenti il Presidente sloveno Borut Pahor, l’Ambasciatore italiano a Lubiana, Carlo Campanile, l'Ambasciatore Sloveno a Roma Tomasz Kunstelj e il Console Generale a Capodistria Giovanni Coviello. (Rin)