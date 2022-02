Quirinale: Ravetto (Lega), bene Mattarella su contrasto alla violenza sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Capo dello Stato nel suo discorso di insediamento ha mostrato sensibilità ed attenzione alle donne. Mentre i livelli occupazionali salgono, non si può dire comunque che ci sia uniformità rispetto a quelli maschili. Molto condivisibile anche il passaggio di Mattarella contro la violenza sulle donne: una piaga inaccettabile, una questione di dignità per tutto il Paese che deve essere contrastata con vigore". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, capo dipartimento Pari opportunità del partito. (Rin)