Giustizia: Morrone (Lega): bene Mattarella, servono referendum e riforme

- "Le parole che il Capo dello Stato ha speso in Aula in tema di giustizia siano spunto di riflessione per l'intera classe politica che deve riformare il sistema dopo anni di immobilismo. Così in una nota il deputato della Lega Jacopo Morrone, secondo cui "abbiamo davanti una sfida importante, quella dei referendum, su cui gli italiani dovranno esprimersi e che prendono avvio da principi che lo stesso Mattarella ha definito irrinunciabili, autonomia e indipendenza della Magistratura in un quadro di efficienza e credibilità perché i cittadini ritrovino la fiducia nel sistema giustizia. Non partiamo da zero". La Lega "da tempo sta affrontando con sensibilità e interesse il tema delle riforme che devono essere portate a termine celermente, così come sollecita anche Mattarella. E' un impegno che ci siamo assunti e che auspichiamo sia condiviso da tutti. Lo dobbiamo al Paese che deve poter contare su una giustizia giusta", conclude.(Com)