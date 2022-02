Ucraina: Pentagono sostiene che Russia organizzerà “falso” attacco per giustificare incursione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha in programma di organizzare un finto attacco dell'esercito ucraino contro la popolazione russa nell'Ucraina orientale per usarlo come pretesto per lanciare un'incursione nel Paese. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del dipartimento della Difesa statunitense, John Kirby, in una conferenza stampa. "Abbiamo informazioni secondo cui è probabile che i russi vogliano inventare un pretesto per un'invasione. Un'opzione è che il governo russo stia pianificando di organizzare un falso attacco da parte dell'esercito o dell'intelligence ucraina contro il territorio sovrano russo o contro persone di lingua russa per giustificare quindi la loro azione", ha detto Kirby durante una conferenza stampa. Il Pentagono crede che la Russia produrrà un video di propaganda grafica, che conterrebbe cadaveri e attori raffiguranti persone in lutto, luoghi distrutti ed equipaggiamento militare, ha affermato il portavoce del Pentagono. Secondo Kirby, tra i piani della Russia vi è quello di far sembrare che alcune delle apparecchiature distrutte siano state fornite dall'Occidente.(Nys)