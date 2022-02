Quirinale: senatrici Lega, grate a Capo dello Stato per sensibilità su donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole del Presidente Mattarella sulle donne sono state attente, pienamente condivisibili e di grande sensibilità. Ringraziamo il Capo dello Stato per aver voluto testimoniare l'importanza delle donne nella società e l'importanza della parità anche nel mondo del lavoro, contrastando il fenomeno della disparità per garantire lo sviluppo della collettività". Così in una nota le senatrici della Lega in commissione femminicidio Marzia Casolati, Lina Lunesu, Valeria Alessandrini. Le parole del Presidente Mattarella riguardo alla violenza sulle donne "sono state chiare e di difficile fraintendimento, testimoniando una reale vicinanza ad ancora troppe cittadine. L'auspicio di tutte noi è che il contrasto alla violenza porti quanto a dei risultati grazie ai potenti strumenti ricordati dal Presidente Mattarella: la cultura, l'educazione, l'esempio", concludono le parlamentari.(Com)