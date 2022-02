Ecuador: scontri in carcere, rimosso direttore penitenziario El Litoral di Guayaquil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del penitenziario Guayas 1, noto come "El Litoral", nella città di Guayaquil, in Ecuador, è stato rimosso dall'incarico. Lo riferisce il Servizio nazionale di assistenza per gli adulti privati della libertà e gli adolescenti delinquenti (Snai). L'allontanamento di Wilfrido Rebasala è stato disposto dalle autorità poche ore dopo essersi verificati nuovi scontri tra detenuti in quattro padiglioni del carcere ieri, mercoledì 2 febbraio. Ristabilito l'ordine, la Snai ha comunicato che il direttore era stato rimosso dalle sue funzioni. Al momento non si sa chi sarà il sostituto. Il governatore della provincia di Guayas, Pablo Arosemena, ha confermato che la sparatoria all'interno del penitenziario non ha provocato vittime né feriti. "Oggi abbiamo fatto un altro passo verso la fine della crisi carceraria. Siamo riusciti ad avere zero vittime, ma il problema è ancora latente", ha scritto sul suo account Twitter. (segue) (Brb)