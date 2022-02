Ecuador: scontri in carcere, rimosso direttore penitenziario El Litoral di Guayaquil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carcere di Guayaquil - importante città costiera del Paese, sempre più al centro delle rotte del narcotraffico - è da tempo il principale teatro di violenti scontri tra bande rivali. A fine settembre del 2021, una prima massiccia fiammata di violenze si è chiusa con la morte di 62 detenuti. Secondo la procura si è trattato del frutto di una lotta tra bande per "ostentare il potere" all'interno del carcere e della risposta alla decisione delle autorità di trasferire alcuni capi banda in altri centri penitenziari del Paese. Molte delle vittime, riferivano i media, sono state decapitate, smembrate o incenerite. Non meno rilevante il massacro di altri 68 reclusi registrato a metà novembre, sempre a seguito di tensioni tra i gruppi criminali. Nel 2021, il ministero dell'Interno conta un totale di 323 morti violente all'interno delle prigioni. (segue) (Brb)