Ecuador: scontri in carcere, rimosso direttore penitenziario El Litoral di Guayaquil (5)

- Attualmente il sistema carcerario dell'Ecuador, forte di 65 strutture, ospita circa 39mila detenuti contro i circa 30mila posti disponibili. Nei dodici padiglioni del Litoral sono ospitati 8.500 detenuti, il 60 per cento in più di quelli previsti. Almeno sette padiglioni, secondo fonti investigative rilanciate dai media locali, sono controllati da esponenti di primo piano delle reti criminali dedite al traffico di stupefacenti, tra cui elementi legati ai cartelli messicani "Sinaloa" e "Jalisco Nueva Generacion". Più in generale, i media rilanciano un allarme sicurezza anche fuori dai perimetri carcerari. Il Paese andino dovrebbe aver chiuso il 2021 con un indice di 13,13 omicidi ogni 100 mila abitanti, il valore più alto registrato negli ultimi dieci anni. Il valore è inferiore al 17 di media in tutta l'America Latina, ma ben superiore alla media mondiale del 5,8. (segue) (Brb)