Ue: Mipaaf, Piano strategico della Pac 2023-2027 è in ottica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Il Piano Strategico della Politiche agricoli comuni 2023-2027 presentato alla Commissione europea dopo un lungo confronto con le parti economiche e sociali mette in campo una strategia unitaria, attraverso i pagamenti diretti, le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale e il Pnrr. E' quanto viene sottolineato in un comunicato del ministero delle Politiche agricole e forestali. Obiettivi del Psn sono il potenziamento della competitività del settore agricolo e forestale in un’ottica sostenibile, destinando complessivamente tra primo e secondo pilastro circa 10 miliardi di euro ad interventi con chiare finalità ambientali. Rientrano in questo quadro gli eco-schemi e gli interventi agro-climatico-ambientali, nel cui contesto all’agricoltura biologica saranno destinati 2,5 miliardi di euro in cinque anni. Il Piano prevede un sistema di aiuti più equo, attraverso la progressiva perequazione del livello del sostegno al reddito; prendendo a riferimento l’intero territorio nazionale, si determina un sensibile riequilibrio nell’allocazione delle risorse dei pagamenti diretti, a vantaggio delle aree rurali intermedie e delle aree rurali con problemi di sviluppo, nonché delle zone montane e di alcune zone collinari interne. Contestualmente, il 10 per cento della dotazione nazionale dei pagamenti diretti viene ridistribuito focalizzando l’attenzione sulle aziende medio-piccole. (segue) (Com)