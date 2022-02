Quirinale: Lollobrigida (Fd'I), grazie a noi calendarizzata proposta elezione diretta Capo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a Fratelli d'Italia la conferenza dei capigruppo della Camera ha calendarizzato la proposta di legge, a prima firma di Giorgia Meloni, per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, secondo cui "dopo l'indecente spettacolo nei palazzi della Politica che ha portato al bis di Mattarella, non è più rinviabile un intervento legislativo per impedire in futuro inciuci fatti da chi ha come unico obiettivo quello di restare incollato alla poltrona. Auspichiamo che Mattarella sia l'ultimo presidente eletto dal Palazzo. È ora che il popolo scelga la massima carica dello Stato". (Rin)