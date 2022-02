Quirinale: Matrisciano (M5s), dignità parola chiave del messaggio Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parola ricorrente nel discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella è stata dignità. L'ha ripetuta 18 volte. La dignità come pietra angolare del nostro impegno e della nostra passione civile, declinata in ogni ambito della vita sociale e democratica. È una parola a me cara, perché rappresenta la stella polare del mio percorso e della mia esperienza parlamentare e delle battaglie del MoVimento 5 stelle, che della dignità del lavoro, da svolgere in condizioni di sicurezza e libero da ogni forma di sfruttamento, ha fatto la sua bandiera". Lo scrive su Facebook la presidente della commissione Lavoro del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, Susy Matrisciano, secondo cui "è dal concetto di dignità, che bisogna ripartire, tenendo ben a mente il monito, che il Presidente della Repubblica ha consegnato oggi all'Italia intera, rimettendo al centro il ruolo del Parlamento e approvando finalmente una legge sul salario minimo, che assicuri dignità ai lavoratori. Solo ripartendo dai diritti e dalla dignità delle Persone possiamo costruire un Paese più giusto e inclusivo e assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni". (Com)